Еще один военный корабль США заходит в Черное море
Сообщил источник в штабе ЧФ
Еще один корабль ВМС США "Маунт Уитни" проходит проливную зону на пути в Черное море, сообщил РИА Новости источник в штабе Черноморского флота РФ.
"Корабль ВМС США "Маунт Уитни" проходит проливную зону (Босфор и Дарданеллы) на пути в акваторию Черного моря. "Маунт Уитни" - это т.н. корабль управления, на нем, как правило, располагается штаб", - рассказал собеседник агентства.
Накануне вечером в акваторию Черного моря вошел корабль ВМС США "Пасфайндер" (Pathfinder - "Исследователь"), который сейчас находится в южной части моря.
Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что "Пасфайндер" универсальный корабль, который в том числе может вести и разведывательную деятельность.
"Есть данные, что заход корабля в Черное море в первую очередь связан с его разведывательной деятельностью в интересах кораблей НАТО, находящихся в море", - сказал источник.
В акватории Черного моря в настоящее время находится уже шесть кораблей НАТО (не считая турецких), в том числе три - ВМС США, один - Испании, один - Германии и один - Польши.