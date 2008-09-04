Еще один военный корабль США заходит в Черное море

Еще один корабль ВМС США "Маунт Уитни" проходит проливную зону на пути в Черное море, сообщил РИА Новости источник в штабе Черноморского флота РФ.

"Корабль ВМС США "Маунт Уитни" проходит проливную зону (Босфор и Дарданеллы) на пути в акваторию Черного моря. "Маунт Уитни" - это т.н. корабль управления, на нем, как правило, располагается штаб", - рассказал собеседник агентства.

Накануне вечером в акваторию Черного моря вошел корабль ВМС США "Пасфайндер" (Pathfinder - "Исследователь"), который сейчас находится в южной части моря.

Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что "Пасфайндер" универсальный корабль, который в том числе может вести и разведывательную деятельность.

"Есть данные, что заход корабля в Черное море в первую очередь связан с его разведывательной деятельностью в интересах кораблей НАТО, находящихся в море", - сказал источник.

В акватории Черного моря в настоящее время находится уже шесть кораблей НАТО (не считая турецких), в том числе три - ВМС США, один - Испании, один - Германии и один - Польши.