Стало известно, когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
21:28, 18 июля 2016Мир
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Седьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет летом 2017 года. Однако точную дату показа первой серии создатели сериала пока не называют.
REUTERS
Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на телеканал HBO, также подтверждено, что новый сезон будет короче, и для него снимут всего 7 серий вместо стандартных десяти, передает kommersant.ru. Съемки должны начать уже этим летом, они будут проходить в Северной Ирландии, Испании и Исландии.
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Режиссерами седьмого сезона станут Марк Майлод, Джереми Подесва, Мэтт Шекман и Алан Тейлор. При этом точная дата выхода первой серии пока не известна.
Ранее создатели сериала рассказали, что восьмой сезон будет последним.
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