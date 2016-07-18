Стало известно, когда выйдет новый сезон "Игры престолов"

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на телеканал HBO, также подтверждено, что новый сезон будет короче, и для него снимут всего 7 серий вместо стандартных десяти, передает kommersant.ru. Съемки должны начать уже этим летом, они будут проходить в Северной Ирландии, Испании и Исландии.

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Режиссерами седьмого сезона станут Марк Майлод, Джереми Подесва, Мэтт Шекман и Алан Тейлор. При этом точная дата выхода первой серии пока не известна.

Ранее создатели сериала рассказали, что восьмой сезон будет последним.