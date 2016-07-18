WikiLeaks опубликует 500 тысяч документов о структуре турецкой власти

Как отмечает WikiLeaks, обнародованные документы могут и помочь, и навредить правящей в Турции Партии справедливости и развития, передает kommersant.ru.

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"Наша предстоящая публикация будет состоять из 100 тыс. документов о политической власти в Турции? Да мы просто пошутили. Первая партия будет состоять из 300 тыс. электронных писем и 500 тыс. документов", - говорится в "Твиттере" организации.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини дала понять, что руководство ЕС недовольно реакцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на попытку госпереворота, в частности, намерением ввести в стране смертную казнь.