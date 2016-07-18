Турция как член Совета Европы не может вернуть смертную казнь - Могерини

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции заявила верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, комментируя соответствующие сообщения.

Читайте такжеЭрдоган приказал истребителям F-16 патрулировать небо над Турцией

«Мы видели это обсуждение в Турции и реакцию политических сил. Когда мы отмечаем тот факт, что мы должны сохранить законные и демократические институты, которые также включают парламент, позвольте мне быть очень четкой в отношении двух вещей. Первое - ни одна страна не может быть членом ЕС, если она введет смертную казнь. Это четко сказано в нашем законодательстве. Второе, что я хотела бы подчеркнуть, даже я не могу говорить от имени этой организации, но Турция – важный член Совета Европы, а поэтому несет обязательства по Европейской конвенции по правам человека, которая является очень четкой относительно смертной казни», - отметила Могерини.

При этом верховный представитель отметила, что попытка военного переворота, предпринятая недавно в Турции, не может быть извинением, чтобы отвлечь страну от основных прав и верховенства права». «Мы будем на этом настаивать, не ради ЕС, а ради Турции и турецкого народа», - подчеркнула Могерини.

Кроме этого как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберг, введение смертной казни в Турции приостановит переговоры о ее членстве в ЕС. "Германия и страны-члены Евросоюза имеют четкую позицию на этот счет: мы категорически отвергаем смертную казнь", - сказал он, передает Би-би-си.

Читайте такжеПровал переворота в Турции: появилось видео с задержанными военными, среди которых - организатор путча

Последний смертный приговор в Турции осуществили в 1984 году. В 2004 году смертную казнь в стране отменили, так как этого требовали страны ЕС.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган допустил отмену запрета на применение смертной казни.

В частности, 17 июля Эрдоган выступил перед своими сторонниками возле президентской резиденции в Стамбуле. Его речь прерывали из толпы выкриками с требованиями вернуть смертную казнь. В ответ на это президент Эрдоган сказал: "Мы слышим ваше требование. В демократической стране, если народ чего-то хочет, он это получает".

Он добавил, что проведет консультации с оппозиционными партиями по этому вопросу, но подчеркнул: "Мы не будем надолго откладывать это решение. Те, кто пытается совершить переворот, должны за это поплатиться".