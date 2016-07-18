"Переговоры заходят в тупик": правоохранители допустили возможность штурма полицейского участка с заложниками в Ереване

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Армении, передает "112 Украина".

Всю ночь правоохранители вели переговоры с захватчиками и сумели освободить еще двух заложников, однако, похоже, что переговоры заходят в тупик.

Служба безопасности призывает сложить оружие, пока "есть время и возможность".

"Правоохранительные органы принимают все возможные и доступные средства для мирного урегулирования ситуации, но в сложившихся обстоятельствах этого может быть не достаточно. Поэтому мы призываем еще раз членов вооруженных группировок воздерживаться от преступных действий, которые приводят к новым жертвам и другим тяжелым последствиям, и прекратить вооруженное сопротивление. Пока еще есть время и возможность", - говорится в сообщении СБА.

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Правоохранители отмечают, что жизнь и здоровье заложников остается под угрозой, поскольку захватчики располагают большим арсеналом вооружения.

Ранее сообщалось о захвате здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана группой вооруженных лиц, требующих освободить содержащегося под арестом участника карабахского конфликта, лидера радикально оппозиционного Фронта общественного спасения "Новая Армения" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.