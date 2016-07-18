Суд в Бахрейне приказал распустить главное оппозиционное объединение

Этот шаг стал очередным в ряде мероприятий на подавление оппозиции в этом островном королевстве в Персидском заливе, большинство которой шиитсаjое, передает Радио Свобода.

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В США, которые являются главным союзником Бахрейна, государственный секретарь Джон Керри заявил по этому поводу, что решение ликвидировать оппозиционное объединение вызывает глубокое беспокойство. Оно, по его словам, несовместимо с интересами США в регионе и не пойдет на пользу партнерству Вашингтона и Манамы.

Керри призвал власти Бахрейна отменить этот и другие шаги против оппозиционного общества и «немедленно вернуться на путь примирения».

В прошлом месяце власти Бахрейна уже запрещала деятельность Национального исламского общества «Аль-Вефак» и замораживала его активы.