Попытка военного переворота в Турции: у Эрдогана уточнили число жертв

Как говорится в сообщении, во время попытки военного переворота было убито 104 мятежников, остальные жертвы - гражданские лица. Из них 20 человек принимали участие в столкновениях на стороне мятежных военных. Количество раненых оценивается в 1,5 тыс. человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

Всего после восстания арестованы 2389 человек, включая высокопоставленных военных. Также потеряли свои посты 2745 судей разных уровней, включая судью Верховного суда.

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Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Как сообщал УНИАН, ранее было известно, что в результате попытки госпереворота в Турции погиб 161 человек.