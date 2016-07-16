Появились новые данные по погибшим в результате попытки путча в Турции

14:23, 16 июля 2016
Мир
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В результате попытки военного переворота в Турции погиб 161 человек.

REUTERS

Еще 1440 человека получили ранения, передает Анадолу

Кроме того, в связи с попыткой неудавшегося военного переворота задержаны 2 тыс. 839 военнослужащих ВС Турции.

Эти данные подтвердил в своем завлении и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Также, согласно данным Генштаба Турции, в результате попытки госпереворота были убиты 104 мятежника.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее попросил своих сторонников не уходить с улиц турецких городов, пока обстановка не стабилизируется. При этом он ободрил их, заявив, что "правительство находится у руля" и держит ситуацию в своих руках.

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Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.

Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране.

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