Эрдоган покинул Стамбул - СМИ

Президент отправился в неизвестном направлении, сообщает издание Al Jazeera.

Ранее Эрдоган прислал сообщение на мобильные телефоны, в которых призывал людей выйти на улицы против мятежников.

Отмечается, что президент страны уже не впервые использовал мобильный телефон для связи с гражданами в течение последних суток. Так, в разгар попытки военного переворота он обратился к гражданам Турции через приложение FaceTime на iPhone в прямом эфире телеканала CNNTurk.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержан.