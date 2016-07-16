В результате попытки военного переворота в Турции погибли 60 человек - прокуратура

Об этом сообщает турецкая прокуратура, передает РБК.

Ранее сообщалось, что только в Анкаре в результате мятежа погибли 42 человека, 17 из которых были сотрудниками спецподразделения полиции.

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Пострадавшие были и среди гражданского населения. По данным издания Hürriyet, солдаты стреляли по прохожим, направлявшимся к Босфорскому мосту. Еще один случай стрельбы по информации газеты зафиксировали в Байрампаше, районе на окраине Стамбула, где был ранен один человек.

Кроме того, с самого начала попытки военного переворота, военные вертолеты обстреляли здание управления разведки, Генштаба и государственного телеканала страны. Истребитель ВВС Турции F-16 в небе над Анкарой сбил после этого вертолет турецких военных, поддержавших переворот.