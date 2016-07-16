Участники военного переворота захватили телеканал CNN Türk в Анкаре
Группа турецких военных, поддерживающих переворот, захватила здание медиахолдинга Dogan и телеканала CNN Türk в Анкаре.
Об этом сообщается на странице телеканала в Twitter.
BREAKING A group of soldiers landed in Dogan Media Center where @cnnturk is based. They have entered the studio. pic.twitter.com/D2QMF6s8Xt— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016
Позже появилось сообщение, что военные остановили вещание телеканала CNN Türk. При этом неизвестно, какие требования выдвинули военные.
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BREAKING Coup plotters are ending @cnnturk's broadcast now. #TurkeyCoupAttemptpic.twitter.com/YFUrphgFbX— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
После этого в Турции ввели военное положение и комендантский час.
Через несколько часов турецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, а большинство причастных задержаны.