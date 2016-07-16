Участники военного переворота захватили телеканал CNN Türk в Анкаре

Об этом сообщается на странице телеканала в Twitter.

BREAKING A group of soldiers landed in Dogan Media Center where @cnnturk is based. They have entered the studio. pic.twitter.com/D2QMF6s8Xt — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016

Позже появилось сообщение, что военные остановили вещание телеканала CNN Türk. При этом неизвестно, какие требования выдвинули военные.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

После этого в Турции ввели военное положение и комендантский час.

Через несколько часов турецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, а большинство причастных задержаны.