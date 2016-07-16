Участники военного переворота захватили телеканал CNN Türk в Анкаре

04:37, 16 июля 2016
Мир
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Группа турецких военных, поддерживающих переворот, захватила здание медиахолдинга Dogan и телеканала CNN Türk в Анкаре. 

twitter.com/CNNTURK_ENG

Об этом сообщается на странице телеканала в Twitter.

Позже появилось сообщение, что военные остановили вещание телеканала CNN Türk. При этом неизвестно, какие требования выдвинули военные.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

После этого в Турции ввели военное положение и комендантский час.

Через несколько часов турецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, а большинство причастных задержаны.

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