Турецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, большинство причастных задержаны

Як зазначає The Associated Press у своєму Twitter, офіційний представник турецької національної розвідки повідомив, що спроба перевороту була "відбита".

BREAKING: Turkish national intelligence spokesman says coup attempt has been "repelled." — The Associated Press (@AP) July 15, 2016

Как сообщает турецкое издание The Daily Sabah, сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы продемонстрировать солидарность с избранным правительством.

Читайте такжеВ Турции люди массово вышли на улицы, СМИ сообщили о первых раненых (фото)

Как отмечает издание, солдаты, причастные к незаконному перевороту, отступили от штаба национальной разведки после того, как силы национальной разведки открыли огонь в ответ на огонь мятежников.

Как утверждают источники, обвинения не будут выдвигаться против тех солдат, которые вернулись на свои военные посты и сложили оружие.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

Читайте такжеПарламент Турции обстреляли из танков, военный вертолет открыл огонь в Анкаре (видео)

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

Turkish soldiers arrested by Turkish police. pic.twitter.com/VpGRiq7Vhk — Gilgo (@agirecudi) July 15, 2016

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.