МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Турцию

Об этом в своем Twitter сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

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При этом СМИ сообщили, что глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.