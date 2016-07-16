МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Турцию
02:24, 16 июля 2016Мир
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Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Турцию, особенно в Стамбул и Анкару.
REUTERS
Об этом в своем Twitter сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
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При этом СМИ сообщили, что глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.
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