Олланд обещает не продлевать чрезвычайное положение, которое действует во Франции уже 8 месяцев

Об этом заявил президент страны Франсуа Олланд во время выступления по случаю празднования Дня взятия Бастилии, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Мы не можем продлевать действие чрезвычайного положения бесконечно, в этом нет смысла. Это означало бы, что мы больше не являемся страной, в которой верховенство права действует при любых обстоятельствах", - подчеркнул Франсуа Олланд.

После введения режима чрезвычайного положения в ноябре 2015 года Франция дважды его продлевала, последний раз - до 26 июля 2016 года. Этот режим предоставляет правоохранительным органам страны дополнительные полномочия в борьбе с терроризмом.