В Москве прошел митинг в память об убитой Анне Политковской

В центре Москвы около 300 человек вышли сегодня на митинг в память об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской. Сегодня Политковской исполнилось бы 50 лет. Участники митинга - представители правозащитных и оппозиционных организаций - требуют от властей довести до конца расследование убийства журналистки и привлечь к ответственности виновных. Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве в октябре 2006 года.

Радио Свобода