В Москве прошел митинг в память об убитой Анне Политковской
16:48, 30 августа 2008Мир
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Сегодня ей исполнилось бы 50 лет
В центре Москвы около 300 человек вышли сегодня на митинг в память об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской. Сегодня Политковской исполнилось бы 50 лет. Участники митинга - представители правозащитных и оппозиционных организаций - требуют от властей довести до конца расследование убийства журналистки и привлечь к ответственности виновных. Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве в октябре 2006 года.
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