Новое правительство охваченной войной Сирии принесло присягу перед Асадом
Новое правительство САР во главе с Имадом Хамисом принесло конституционную присягу перед президентом Башаром Асадом.
Об этом со ссылкой на телестанцию Сурия сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, кабинет был сформирован 3 июля и теперь после присяги должен представить свою программу в Народном Совете (парламенте) САР. Хамис был назначен премьер-министром 22 июня. Ранее с 2011 года он бессменно занимал в четырех правительствах пост министра электроэнергетики.
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Отмечается, что в кабинет вошли 26 министров и пять госминистров, 18 из них - новые лица. Помимо самого Хамиса, сумевшего обеспечить работу энергосистемы Сирии в условиях военного времени, ключевой фигурой в новом кабинете САР эксперты в Дамаске называют Адиба Маяле. До своего назначения на пост министра экономики и внешней торговли он занимал должность глава Центробанка САР. Заслугой Маяле стало то, что он не допустил тотального обвала сирийского фунта - национальной валюты.
Два вице-премьера - Фахд аль-Фрейдж и Валид Муаллем, как и ранее, возглавляют соответственно министерства обороны и иностранных дел. Руководителем МВД остался Мухаммед аш-Шаар.
На остальные посты назначены технократы, связанные с партийным аппаратом и пользующиеся доверием президента, которые ранее занимали руководящие должности в своих министерствах.
Представитель внутренней лояльной оппозиции Али Хейдар (от Сирийской социальной националистической партии) по- прежнему будет заниматься вопросами национального примирения.
В составе кабинета - три женщины. Рима аль-Кадри получила должность министра труда и социальных дел.