Новое правительство охваченной войной Сирии принесло присягу перед Асадом

Об этом со ссылкой на телестанцию Сурия сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, кабинет был сформирован 3 июля и теперь после присяги должен представить свою программу в Народном Совете (парламенте) САР. Хамис был назначен премьер-министром 22 июня. Ранее с 2011 года он бессменно занимал в четырех правительствах пост министра электроэнергетики.

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Отмечается, что в кабинет вошли 26 министров и пять госминистров, 18 из них - новые лица. Помимо самого Хамиса, сумевшего обеспечить работу энергосистемы Сирии в условиях военного времени, ключевой фигурой в новом кабинете САР эксперты в Дамаске называют Адиба Маяле. До своего назначения на пост министра экономики и внешней торговли он занимал должность глава Центробанка САР. Заслугой Маяле стало то, что он не допустил тотального обвала сирийского фунта - национальной валюты.

Два вице-премьера - Фахд аль-Фрейдж и Валид Муаллем, как и ранее, возглавляют соответственно министерства обороны и иностранных дел. Руководителем МВД остался Мухаммед аш-Шаар.

На остальные посты назначены технократы, связанные с партийным аппаратом и пользующиеся доверием президента, которые ранее занимали руководящие должности в своих министерствах.

Представитель внутренней лояльной оппозиции Али Хейдар (от Сирийской социальной националистической партии) по- прежнему будет заниматься вопросами национального примирения.

В составе кабинета - три женщины. Рима аль-Кадри получила должность министра труда и социальных дел.