Российский вертолет в Сирии мог быть сбит "дружественным огнем" – расследование CIT (фото)

Об этом говорится в расследовании Conflict Intelligence Team (CIT), которая расследует участие России в сирийской войне.

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Эксперты, изучив видеозапись крушения вертолета в высоком разрешении, пришли к выводу, что это модель Ми-35М, которую отличают короткие крылья и неубираемое шасси. Ранее в Минобороны России утверждали, что сбитый вертолет является сирийским Ми-25 (экспортный вариант вертолет Ми-24).

"Ми-35М нет на вооружении ВВС САР (армии Асада). В то же время, Ми-35М ВКС РФ не раз появлялся на фотографиях и видео из Сирии", - говорится в отчете.

Российское ведомство утверждает, что вертолет был сбит противотанковой управляемой ракетой TOW. Однако, за время российской кампании в Сирии, не было никаких сообщений, что боевики ИГ захватили подобные ракеты или что они появились у них на вооружении.

Кроме того, эксперты отмечают, что ракеты подобного типа не могут сбить ударный вертолет из-за их низкой скорости и маневренности.

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"На видео можно заметить, что непосредственно перед крушением вертолёт стреляет НУРСами (неуправляемыми реактивными снарядами), при этом после каждого выстрела в воздухе остаётся шлейф дыма, уходящий ниже фюзеляжа вертолёта. Однако в момент поражения рулевого винта вертолёта мы видим, что от снаряда тянется такой же шлейф дыма, идущий от объекта несколько выше фюзеляжа поражённого вертолёта", - говорится в расследовании.



"Совокупность данных факторов позволяет как минимум всерьёз расследовать версию, что вертолёт Ми-35М был случайно сбит в результате пуска ведомым вертолётом неуправляемой авиационной ракеты (НАР, она же НУРС). В ходе ведения боя ведущий вертолёт мог случайно попасть на линию огня ведомого вертолёта, который шёл следом чуть выше ведущего. Это объясняет и тот факт, почему ИГИЛ не опубликовало видеозапись непосредственно пуска ракеты ПТРК/ПЗРК", - подчеркивают эксперты.

На видео запечатлён и идущий следом вертолёт, который движется несколько выше ведущего, сбитого вертолёта.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, вертолет был 9 июля подбит огнем с земли, когда разворачивался на обратный курс после боевого задания и израсходовал боекомплект. Он упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета из двух человек погиб.