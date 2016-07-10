Опубликовано видео крушения российского вертолета в Сирии

На видеохостинге Youtube было опубликовано видео поражения вертолета РФ в Сирии.

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Как сообщает Lenta.ru, вертолет Ми-35М, который легко опознать по неубираемым стойкам шасси, получил попадание в хвостовую балку, с последующим переходом в неконтролируемое вращение и падение.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, вертолет был подбит огнем с земли, когда разворачивался на обратный курс после боевого задания и израсходовал боекомплект. Он упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета из двух человек погиб.