В Германии приняли более жесткий закон, защищающий от сексуальных домогательств

Новый закон закрывает лазейки, которые усложняли наказание, если не хватало доказательств относительно применения нападающим насилия, сообщает Euronews.

По новым правилам, за любые формы половых контактов без согласия предусматривается наказание, независимо от обстоятельств. Все 601 депутат, принявшие участие в дебатах, проголосовали за новый закон.

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Этим законом парламентарии пытаются успокоить немецкое общество было шокировано массовыми нападениями на женщин в новогоднюю ночь.

"Раньше для того, чтобы за половые притязания могли наказать, жертва должна была сопротивляться, или нападающий должен был применить насилие или угрожать насилием. Отныне так больше не будет. Сейчас достаточно сказать “нет”. Это означает, что многие из насильников, которые до сих пор не подпадали ни под какие наказания, теперь могут судебно преследоваться, если против них подадут иск", - пояснила Катя Грігер, член организации "Женщины против насилия".