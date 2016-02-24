Суд вынес первый приговор по делу о новогодних нападениях в Кельне

В новогоднюю ночь искатель убежища вырвал у 20-летней женщины из рук смартфон, которым она как раз фотографировала Кельнский собор, и пытался скрыться, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" Потерпевшая с друзьями, однако, догнала вора и передала полиции. Тогда же у него изъяли 0,1 грамма амфетамина. В суде мужчина признался в преступлении и попросил прощения.

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Выступая как свидетель, женщина рассказала также о домоганиях на площади перед входом в кельнский вокзал. Из-за большого скопления людей она, однако, не смогла определить, кто к ней прикасался. Осужденный через адвоката отверг свою причастность к сексуальным преступлениям. С первого января мужчина находится под стражей. Своим решением судья аннулировал ордер на арест искателя убежища, правовой статус которого остается неопределенным.

Сегодня перед судом в Кельне предстанут двое молодых людей, которых обвиняют в совершении кражи в новогоднюю ночь. В частности, речь идет о краже видеокамеры у мужа 22-летним выходцем из Туниса и 18-летним уроженцем Марокко.

Тринадцать других подозреваемых в причастности к новогодним инцидентам остаются под стражей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января в Кельне и нескольких других немецких и европейских городах были зафиксированы массовые нападения на женщин. После событий в Кельне правительственная коалиция Германии пришла к согласию относительно ускорения процедуры депортации иностранцев, совершивших преступления в стране.