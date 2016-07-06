США и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
США и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которым предусмотрена возможность Грузии покупать у Вашингтона новые оборонительные вооружения и получать военную помощь.
Об этом сообщает ВВС.
Кроме того, документом расширены возможности участия США в подготовке грузинских Вооруженных сил.
Меморандум подписали премьер Грузии Георгий Квирикашвили и госсекретарь США Джон Керри, который находится в Тбилиси с двухдневным визитом.
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Поездка госсекретаря США в Грузию проходит за несколько дней до начала саммита НАТО в Варшаве, во время которого, как ожидается, Альянс объявит о мерах по сдерживанию возможной вооруженной агрессии со стороны России.
Из Грузии Керри отправится с визитом в Украину. Как ранее заявляли в Вашингтоне, поездка госсекретаря в Грузию и Украину должна засвидетельствовать, что США с большим вниманием относятся к безопасности этих двух стран.
Россия ранее выражала обеспокоенность по поводу планов Грузии по дальнейшей интеграции в НАТО и заявляла, что движение в этом направлении представляет угрозу безопасности Южного Кавказа.