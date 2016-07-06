Назначена дата и место заседания совета НАТО-Россия

Об этом говорится в заявлении Столтенберга. «Мы решили вместе с Россией провести заседание совета НАТО-Россия на уровне послов», - сказано в заявлении генерального секретаря Альянса.

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«Заседание состоится 13 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, вскоре после саммита НАТО в Варшаве», - добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что совет НАТО-Россия играет важную роль как форум для диалога и обмена информацией, для снижения напряжения и усиления предсказуемости.

«Наше практическое сотрудничество с Россией приостановлено, но мы сохраняем открытыми каналы для политического диалога», - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что участники заседания совета НАТО-Россия сосредоточатся на обсуждении кризиса вокруг Украины и необходимости полного выполнения Минских соглашений.

Столтенберг добавил, что стороны также обратят внимание на военную активность, особенно, что касается прозрачности и снижения рисков, а также на ситуацию по безопасности в Афганистане.

Как сообщал УНИАН, ранее Столтенберг заявлял, что заседание совета НАТО-Россия состоится после саммита Альянса. В Кремле также заявили о подготовке заседания Совета Россия-НАТО.

Первое почти за 2 года заседание совета НАТО-Россия состоялось в апреле этого года.