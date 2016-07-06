Обама выступил на митинге в рамках предвыборной кампании Клинтон

Обама выступил на митинге в поддержку Клинтон в городе Шарлотт в Северной Каролине. Политики вместе прилетели в город президентским самолетом, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Я сегодня здесь, потому что я верю в Хиллари Клинтон, - заявил американский президент. - До сих пор не было мужчины или женщины, более квалифицированных для этого поста. Никогда!".

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Это первое совместное мероприятие Клинтон и Обамы, призванное увеличить поддержку бывшего госсекретаря на фоне все растущей популярности вероятного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Обама ни разу не назвал Трампа по имени, но в его речи были отсылки к нему.

"Я знаю, что другой человек говорит о том, чтобы снова сделать Америку великой, - сказал он. - Она и так великая. Это выбор между тем, чтобы цепляться за воображаемое прошлое или вступить в будущее".