Очередной скандал вокруг Трампа: политика обвинили в антисемитизме из-за поста со звездой Давида

В соцсетях разразился скандал из-за поста в Twitter Дональда Трампа с изображением Хиллари Клинтон рядом со стодолларовыми купюрами и звездой Давида и надписью "самый коррумпированный кандидат всех времен", передает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

Критики заявили, что изображение звезды в таком контексте является отсылкой к старым антисемитским стереотипам, таких как убеждение, что евреи жадные.

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Через два часа первоначальный твит был удален, а взамен размещен другой, где звезда Давида заменена кругом.

Как пишет агенство, твит появился в аккаунте Трампа и никакие другие лица в нем не были отмечены. Остается неизвестным, или кто-то из избирательного штаба Трампа создал это изображение, или он нашел его в другом месте. В штабе Трампа отказались комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что Трамп известен своими резкими и непродуманными высказываниями. Так, недавно он предложил наказывать женщин за аборты, в случае если они станут нелегальными в США, называл нелегальных мигрантов из Мексики насильниками и недавно указал на темнокожего мужчину в толпе на одном из своих митингов, назвав его "мой африканский американец".