Предотвращено покушение на Барака Обаму

В Денвере, штат Колорадо, где 25 августа открылся съезд Демократической партии США, задержаны четыре человека, которые, предположительно, намеревались убить кандидата в президенты Барака Обаму, сообщает CBS.

Убийство, по данным полиции, было запланировано на четверг, 28 августа, когда Обама собирается выступить на стадионе Invesco Field at Mile High со своей первой речью в качестве официально выдвинутого единого кандидата от Демократической партии. Его собирались застрелить из снайперской винтовки.

Один из задержанных, по информации источников CBS в правоохранительных органах, уже дал признательные показания. По предварительным сведениям, как минимум один из задержанных связан с расистским движением.

Первым из четверых был арестован 28-летний Тарин Гартрелл (Tharin Gartrell). Это произошло еще в воскресенье, 24 августа, в города Аврора близ Денвера. В машине Гартрелла обнаружили две снайперские винтовки (одна из них числится украденной в штате Канзас), рации, парики, бронежилет, несколько комплектов водительских прав на разные имена, а также 44 грамма метамфетамина.

Вслед за тем полиция задержала в гостинице в городе Черри-Крик 33-летнего Шона Роберта Адольфа (Shawn Robert Adolph), который разыскивался по нескольким делам. Пытаясь сбежать, он спрыгнул с шестого этажа, но сломал ногу и был задержан. По характерной атрибутике в нем опознали сторонника расистского движения.

Также задержаны 32-летний Нэйтан Джонсон (Nathan Johnson) и его подруга. Именно Джонсон сообщил полиции, что группа собиралась убить Обаму.

К расследованию подключились Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, а также кандидатов на высшие посты, ФБР и другие федеральные структуры. Представители правоохранительных органов заверили, что в настоящее время ни Обаме, ни съезду демократов, ни жителям Колорадо ничто не угрожает.

Лента.ру