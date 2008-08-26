Техногенная авария в Китае - на одном из химических заводов произошла серия взрывов. По данным газеты "Шанхай Дейли", погибли по меньшей мере четыре человека, несколько работников получили ранения.

На момент аварии на заводе работали три десятка людей, половина из них - еще и до сих пор в пылающем здании.

В эти минуты - над заводом стоит густой черным дым. Об утечке химических веществ не сообщают, впрочем в близлежащих поселках началась эвакуация. Вывозят всех, кто живет в радиусе трех километров от завода.

5 канал