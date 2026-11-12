В Украине подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,29 грн, а евро – 50,43 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 ноября, снизился на 7 копеек и составляет 45,98 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,29 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 25 копеек и составляет 51,37 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,43 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,07 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,52 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,48 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 60 копеек.

Финансовый аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине будет оставаться под давлением повышенного спроса на валюту. На этой неделе наличный доллар в обменниках может стоить до 46,40 грн, а евро – до 51,90 грн.

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