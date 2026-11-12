Украинский НРК впервые десантировали на левый берег Днепра: уничтожена позиция операторов БпЛА

В ВМС отмечают, что морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию.

Украинские наземные роботы впервые были десантированы с воздуха на оккупированный левый берег Днепра – уничтожена позиция операторов БПЛА. Об этом заявила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

Сообщается, что морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию, в ходе которой наземный роботизированный комплекс (НРК) доставили с правого на оккупированный левый берег Днепра с помощью беспилотника.

"Морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию: наземный роботизированный комплекс – в качестве камикадзе – был десантирован с правого на левый берег Днепра", – сообщили в ВМС.

Как отмечается, операцию провел 426-й отдельный полк беспилотных систем. Взвод НРК совместно с экипажами FPV-дронов, дронов-бомбардировщиков и разведывательных беспилотников организовал комбинированную атаку.

БПЛА "Перун" доставил на левый берег наземный роботизированный комплекс типа "камикадзе", оснащенный боевой частью массой 7 кг. Десантирование прошло успешно: комплекс не получил повреждений, сохранил управляемость и связь с операторами.

"Десантирование прошло без потери комплекса: управляемость и связь сохранены полностью", – подчеркивают военные.

Затем НРК самостоятельно начал преодолевать заданный маршрут. Во время движения с его борта и с воздуха выявлялись позиции противника, которые сразу же атаковали FPV-дроны.

Конечной целью стало здание, где находились операторы вражеских беспилотников. Когда из дверей вышел российский военный, оператор НРК активировал боевую часть.

"Конечная точка – вход в здание – позиция вражеских операторов БПЛА. Когда из дверей вышел оккупант, оператор инициировал детонацию. Цель поражена. Позиция была дополнительно поражена FPV", – рассказали в ВМС.

Подчеркивается, что все этапы операции зафиксированы на видео. Потерь среди украинских военных нет.

Последние новости с фронта

Как писал УНИАН, российские военные устроили жителям правобережья Херсонской области настоящее сафари – с левого берега Днепра, оккупированного РФ с 2022 года, запускают дроны, которыми убивают обычных мирных жителей.

Также недавно сообщалось, что украинские военные устанавливают на наземные роботизированные комплексы гранатометы, чтобы атаковать позиции противника, не подвергая опасности своих бойцов. Отмечалось, что это позволяет приблизить огневую мощь к противнику без непосредственного участия пехоты.

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