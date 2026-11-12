Тысячи пассажиров застряли в пробках на Северном мосту в Киеве: в чём причина

В направлении моста, несмотря на запрет МВД, продолжают ехать тысячи частных автомобилей.

На Северном мосту в Киеве общественный транспорт и частные автомобили со стороны Троещины стоят в пробках из-за хаотичной организации движения. Об этом сообщил соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" и транспортный аналитик Александр Гречко в Facebook.

"Десятки автобусов с тысячами пассажиров из Троещины стоят в тупиковой пробке. Автобусы тратят на проезд до 1 часа вместо 10 минут", – отметил Гречко.

Он подчеркнул, что, несмотря на запрет МВД, в направлении моста продолжают ехать тысячи частных автомобилей.

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По его словам, часть водителей надеется, что патрульная полиция их пропустит. Некоторые из них предъявляют различные удостоверения, в частности прокуратуры, ГСЧС, полиции и "Укрзализныци". Другие пытаются спорить с правоохранителями, спрашивая, почему их не пропускают, хотя накануне движение было разрешено.

Он обратил внимание на непоследовательную организацию движения на мосту. По его наблюдениям, полиция то открывает одну полосу для всех транспортных средств, то оставляет её исключительно для автобусов и разворачивает частные автомобили. Такая ситуация, по его словам, меняется примерно каждые 10 минут.

"Так не должно быть! Почему игнорируется распоряжение министра МВД Ивана Выгивского? Еще в воскресенье он четко заявил, что движение будет осуществляться по одной полосе и только для общественного транспорта", – отметил он.

В то же время, по данным приложения для водителей Waze, значительные пробки образовались, в частности, на:

проспекте Романа Шухевича;

улице Петра Вершигоры;

улице Николая Кибальчича;

Воскресенском проспекте;

проспекте Алишера Навои;

улице Князя Романа Мстиславовича;

Броварском проспекте;

Набережно-Рыбальской дороге;

улице Набережно-Крещатицкой;

улице Петра Сагайдачного;

Набережном шоссе.

Мосты Киева – последние новости

7 ноября Россия нанесла удары несколькими ракетами по Северному мосту. Уже 8 ноября движение по Северному мосту в столице частично возобновилось.

С 9 ноября в Киеве ввели резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра. Изменения должны были коснуться трех мостов столицы, но решение было принято из-за дополнительных угроз безопасности.

Президент Владимир Зеленский на фоне сложной ситуации с транспортным сообщением поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

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