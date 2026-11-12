Доллар взлетел до максимума за 19 месяцев

Курс евро по отношению к доллару упал до самого низкого уровня с мая прошлого года.

Американский доллар вырос до самого высокого уровня за 19 месяцев по отношению к основным мировым валютам на фоне ожиданий трейдеров относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Как пишет Reuters, трейдеры усилили ставки на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС после того, как октябрьская инфляция в США оказалась выше ожиданий.

Дополнительным фактором стала серия жестких заявлений представителей американского центробанка, которые выразили обеспокоенность устойчивой инфляцией и не исключили повышения ставки сразу на 0,5 процентного пункта.

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Некоторые брокерские компании, в частности Goldman Sachs, теперь ожидают еще одного повышения ставки в начале следующего года, в дополнение к декабрьскому.

Индекс доллара США, отражающий его курс по отношению к корзине основных мировых валют, вырос на 0,11% – до 102,98 пункта. Это самый высокий показатель с апреля 2025 года.

Евро подешевел на 0,08% по отношению к доллару США – до 1,108, опустившись до самого низкого уровня с мая прошлого года. Фунт стерлингов ослаб на 0,16% – до 1,3259 доллара США.

По отношению к японской иене доллар США подешевел на 0,03% – до 159,74 иены после колебаний между ростом и падением. Ранее американская валюта достигла самого высокого уровня за более чем два месяца по отношению к иене.

Австралийский доллар подешевел на 0,15% по отношению к американскому – до 0,6836 доллара, оставаясь вблизи семимесячного минимума. Новозеландский доллар потерял 0,18% и опустился до 0,5552 доллара США.

На рынке криптовалют биткоин подешевел на 1,03% – до 73 548,43 доллара США. Ethereum снизился на 1,05% – до 2046,72 доллара США.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара США в Украине будет оставаться под давлением повышенного спроса на валюту. На этой неделе наличный доллар в обменных пунктах может стоить до 46,40 грн, а евро – до 51,90 грн, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев.

Национальный банк Украины установил на 12 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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