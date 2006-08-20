В Москве задержан мужчина, предлагавший пассажирам метро купить у него взрывное устройство, сообщили "РИА Новости"в правоохранительных органах столицы.

По данным силовых структур, 32-летний житель столицы был задержан по оперативной информации около дома 39 строение 1 по улице Новокузнецкая.

"В отделение милиции обратился уроженец Киргизии, который сообщил, что на станции метро "Павелецкая-кольцевая" неизвестный мужчина предложил ему купить взрывустройство", - рассказал собеседник агентства.

Спустя 20 минут злоумышленник был задержан, у него обнаpужен и изъят цилиндpический пpедмет. Экспертиза установила, что этот предмет является взpывным устpойством пpомышленного пpоизводства - стандаpтным электpовзpывателем, снаpяженным взpывчатым веществом массой 95 гpаммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, ведется следствие.