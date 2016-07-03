Шульц: Еврокомиссию следует переформатировать для создания "настоящего европейского правительства"
Председатель Европарламента Мартин Шульц считает, что Европейскую комиссию следует переформатировать для создания на ее базе «настоящего европейского правительства».
Об этом он сообщил Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Deutsche Welle.
По мнению Шульца, таким должен быть вывод, сделанный из Brexit - решения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
«Европейское правительство должно подчиняться парламентскому контролю со стороны Европарламента и еще одной палаты, состоящей из представителей стран-членов», - сказал он.
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Такое распределение власти, подчеркивает глава Европарламента, известно людям в каждой отдельной стране, поэтому оно "сделает политическую ответственность на уровне ЕС прозрачнее".
«Если такое произойдет, то недовольство ЕС со стороны граждан более не будет приводить к тому, что его существование в принципе ставить под сомнение. Наоборот, граждане смогут сами путем выборов заменять одно европейское правительство другим», - отметил Шульц.
По его словам, Евросоюзу часто вменяют вину за просчеты, за которые на самом деле должны нести ответственность национальные правительства стран-членов блока. Поэтому, аргументирует Шульц, речь идет не о "больше Европы", а о том, чтобы "четко определить, что граждане могут и имеют право ожидать от ЕС в определенных сферах". На данный момент много процедур принятия решений, по его мнению, являются слишком запутанными и непрозрачными.
Шульц убежден, что ЕС не имеет права вмешиваться в те вопросы, которые могут быть решены на региональном или национальном уровне. Зато Евросоюзу следует сосредоточиться на тех вопросах, которые европейские страны могут преодолеть только совместными усилиями, подчеркнул председатель Европарламента.