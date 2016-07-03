Шульц: Еврокомиссию следует переформатировать для создания "настоящего европейского правительства"

Об этом он сообщил Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Deutsche Welle.

По мнению Шульца, таким должен быть вывод, сделанный из Brexit - решения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

«Европейское правительство должно подчиняться парламентскому контролю со стороны Европарламента и еще одной палаты, состоящей из представителей стран-членов», - сказал он.

Читайте такжеАтмосфера саммита ЕС обозначена неопределенностью - Шульц

Такое распределение власти, подчеркивает глава Европарламента, известно людям в каждой отдельной стране, поэтому оно "сделает политическую ответственность на уровне ЕС прозрачнее".

«Если такое произойдет, то недовольство ЕС со стороны граждан более не будет приводить к тому, что его существование в принципе ставить под сомнение. Наоборот, граждане смогут сами путем выборов заменять одно европейское правительство другим», - отметил Шульц.

По его словам, Евросоюзу часто вменяют вину за просчеты, за которые на самом деле должны нести ответственность национальные правительства стран-членов блока. Поэтому, аргументирует Шульц, речь идет не о "больше Европы", а о том, чтобы "четко определить, что граждане могут и имеют право ожидать от ЕС в определенных сферах". На данный момент много процедур принятия решений, по его мнению, являются слишком запутанными и непрозрачными.

Шульц убежден, что ЕС не имеет права вмешиваться в те вопросы, которые могут быть решены на региональном или национальном уровне. Зато Евросоюзу следует сосредоточиться на тех вопросах, которые европейские страны могут преодолеть только совместными усилиями, подчеркнул председатель Европарламента.