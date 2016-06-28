Европарламент принял резолюцию по Brexit: ускорить развод, улучшить ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, голосование состоялось во вторник в Брюсселе в рамках внеочередного заседания Европарламента после обсуждения ситуации из-за референдума в Великобритании.

«За» проголосовали 395 депутатов, 200 – «против», 71 воздержался.

В резолюции парламент призывает правительство уважать демократическое решение народа быстрым и последовательным выполнением процедуры выхода, то есть, путем активации статьи 50 Договора о Европейском Союзе, с тем, чтобы начать переговоры о разводе как можно быстрее.

Читайте такжеТуск назвал условие начала переговоров по выходу Британии из ЕС

Депутаты призвали премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона сообщить об итогах референдума Совете Европы 28-29 июня для того, чтобы как можно скорее начать процедуру выхода и переговоры для «избежания неопределенности для всех и защиты целостности Союза».

Относительно председательства Великобритании в 2017 году в Совете ЕС, парламент призвал Раду изменить порядок президентства, чтобы предотвратить ситуацию, когда процесс выхода поставит угрозу от ежедневные дела Союза.

Насчет будущего ЕС депутаты констатировали, что сегодняшние вызовы «требуют реформ, чтобы сделать Союз лучше и более демократичным, и «достигать результатов, на которые ожидают граждане».

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Кэмерон анонсировал свою отставку.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью.