В Грузии продлили военное положение
16:45, 23 августа 2008Мир
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Внеочередное заседание парламента
Парламент Грузии на внеочередном заседании в субботу продлил военное положение в стране до 8 сентября.
Как сообщает "Новости-Грузия", депутаты единогласно согласились с тем, что военное положение должно действовать до тех пор, как с территории Грузии не будут полностью выведены российские войска.
Ранее парламент Грузии дал оценку действиям России как вооруженной агрессии и оккупации страны.
Военное положение действует в Грузии с 9 августа. Первоначально оно было введено на 15 дней.
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