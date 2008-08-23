В Грузии продлили военное положение

Парламент Грузии на внеочередном заседании в субботу продлил военное положение в стране до 8 сентября.

Как сообщает "Новости-Грузия", депутаты единогласно согласились с тем, что военное положение должно действовать до тех пор, как с территории Грузии не будут полностью выведены российские войска.

Ранее парламент Грузии дал оценку действиям России как вооруженной агрессии и оккупации страны.

Военное положение действует в Грузии с 9 августа. Первоначально оно было введено на 15 дней.

Украинская правда