Найдены обломки пропавшего Ил-76 МЧС России - СМИ

03:27, 03 июля 2016
Мир
1444

Фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС России, пропавшего накануне при тушении лесных пожаров, обнаружены в Иркутской области.

mchs.gov.ru

Об этом сообщил источник в авиационных структурах РФ, передает ТАСС.

"По предварительной информации, предположительно, найдены фрагменты Ил-76, который пропал в труднодоступном районе региона", - сказал источник.

"Наши десантники нашли хвост самолета и другие фрагменты Ил-76", — сказал собеседник РИА Новостей.

Читайте такжеВ России пропал самолет Ил-76 МЧСКак сообщал УНИАН, 1 июля в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могут находиться до 10 членов экипажа. Российское МЧС информацию о потере связи с самолетом подтвердило.

Вскоре СМИ сообщили, что в России при тушении лесных пожаров потерпел крушение Ил-76. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter