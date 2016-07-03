Найдены обломки пропавшего Ил-76 МЧС России - СМИ
03:27, 03 июля 2016Мир
1444
Фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС России, пропавшего накануне при тушении лесных пожаров, обнаружены в Иркутской области.
Нашли обломки пропавшего Ил-76 / mchs.gov.ru
Об этом сообщил источник в авиационных структурах РФ, передает ТАСС.
"По предварительной информации, предположительно, найдены фрагменты Ил-76, который пропал в труднодоступном районе региона", - сказал источник.
"Наши десантники нашли хвост самолета и другие фрагменты Ил-76", — сказал собеседник РИА Новостей.
Читайте такжеВ России пропал самолет Ил-76 МЧСКак сообщал УНИАН, 1 июля в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могут находиться до 10 членов экипажа. Российское МЧС информацию о потере связи с самолетом подтвердило.
Вскоре СМИ сообщили, что в России при тушении лесных пожаров потерпел крушение Ил-76.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter