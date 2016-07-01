СМИ сообщили о крушении самолета Ил-76 МЧС России

Об этом сообщает as.baikal.tv.

"К месту направили поисковую группу. Из неофициальных источников стало известно, что ЧП произошло на границе Казачинско-Ленского и Качугского районов, предположительно, возле деревни Карам. Чуть раньше в том районе удалось зафиксировать сигнал мобильного телефона одного из членов экипажа", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могут находиться до 10 членов экипажа.

Российское МЧС информацию о потере связи с самолетом подтвердило.