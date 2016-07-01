СМИ сообщили о крушении самолета Ил-76 МЧС России
17:40, 01 июля 2016Мир
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В России при тушении лесных пожаров потерпел крушение Ил-76.
На борту самолета могут находиться до 10 человек / mchs.gov.ru
Об этом сообщает as.baikal.tv.
"К месту направили поисковую группу. Из неофициальных источников стало известно, что ЧП произошло на границе Казачинско-Ленского и Качугского районов, предположительно, возле деревни Карам. Чуть раньше в том районе удалось зафиксировать сигнал мобильного телефона одного из членов экипажа", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могут находиться до 10 членов экипажа.
Российское МЧС информацию о потере связи с самолетом подтвердило.
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