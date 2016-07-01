100 лет Битвы при Сомме: во Франции вспоминают жертв одного из самых кровопролитных сражений в истории (фото)

Сегодня президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а также члены британской королевской семьи посетили церемонию чевтвования жертв сражения в Франко-британском мемориале в Тьепвале на севере Франции.

Также на церемонии почетный караул провел парад-реконструкцию в форме и с использованием вооружений времен Первой мировой войны.

Читайте такжеДень скорби и памяти жертв войны: первые лица возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве (фото)

Операция на реке Сомме как один из элементов согласованного плана Антанты на 1916 год, скоординировавшего крупные летние наступления союзников на русском, итальянском и французском фронтах, проходила с 1 июля по 18 ноября 1916 года.

1 июня армии Британской империи и Французской республики начали наступление против Германской империи, бои проходили на обоих берегах реки Сомма. В течение четырех месяцев в битве участвовали 51 британская, 32 французских, 67 германских дивизий, до десяти тысяч орудий, одна тысяча самолетов.

Читайте такжеОбама совершил исторический визит в Хиросиму (фоторепортаж)

В ходе этой операции было убито и ранено более 1 000 000 человек с обеих сторон, что делает ее одной из самых кровопролитных битв в истории человечества.

Битва показала важность военно-воздушных сил. Также впервые в мире на Сомме были применены танки. Несмотря на их техническую слабость и тактические ошибки в применении, результат был впечатляющим и показал перспективность этого вида оружия.

Читайте такжеБританский генерал допустил вероятность ядерной войны с Россией

Кроме того, германские потери на Сомме и под Верденом сказались на моральном духе и боеспособности германской армии и имели неблагоприятные для правительства Германии политические последствия.

Также, по мнению историков, главное стратегическое значение битвы состояло в том, что германское командование, столкнувшись с трудностями войны на суше, решило усилить атаки подводных лодок против торгового судоходства в Атлантике, что, в свою очередь, побудило США вступить в войну на стороне Антанты.