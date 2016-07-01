В Гонконге годовщину возвращения под юрисдикцию Китая отметили массовыми протестами (фоторепортаж)
13:54, 01 июля 2016Мир
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1 июля отмечается 19-я годовщина передачи суверенитета бывшей британской колонии Гонконга Китайской народной республике.
REUTERS
Сегодня эту дату демократические активисты в Гонконге отметили массовыми протестами. Одним из основных участников протеста стало движение Захвати центральный район, которое 2 года назад принимало активное участие в так называемой Революции зонтиков. Как и тогда, активисты выступают за приведение избирательной системы Гонконга со стороны КНР к международным стандартам.
Активисты держали в руках желтые воздушные шары и зонтики - символы продемократического движения.
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Также во время акции протеста некоторые демонстранты призывали к воссоединению Гонконга с Великобританией.
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