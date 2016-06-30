В МВД Великобритании рассказали о процедуре выхода страны из Евросоюза

Об этом в четверг, 30 июня, заявила министр внутренних дел Великобритании и одна из фаворитов гонки за лидерство в Консервативной партии Тереза Мэй, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По ее словам, процедура по выходу страны из ЕС, которая регулируется статьей 50 Лиссабонского договора, не будет запущена до конца этого года.

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Великобритания не будет пытаться остаться в ЕС или присоединиться к нему снова, подчеркнула Мэй. Она также добавила, что в стране до 2020 года новых парламентских выборов не будет. Было бы неверно усугублять сегодняшнюю неопределенность проведением выборов, пояснила министр.

Британская экономика сильна, страна находится в хорошем финансовом положении, заверила Мэй, отметив, что создание чрезвычайного бюджета не планируется.

Как сообщал УНИАН, Мэй объявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера партии и преемника Дэвида Кэмерона в кресле премьер-министра страны.