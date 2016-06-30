В Кабуле при взрыве погибли 40 выпускников полицейской академии

По данным местных властей, в машинах ехали выпускники полицейской академии, передает Би-би-си. Сообщается, что на пути следования автоколонны сработали два взрывных устройства. Предположительно как минимум одно из них привел в действие смертник.

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Ответственность за нападение взяли на себя талибы.

Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.