В Кабуле при взрыве погибли 40 выпускников полицейской академии
13:09, 30 июня 2016Мир
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По меньшей мере 40 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части афганской столицы Кабула.
REUTERS
По данным местных властей, в машинах ехали выпускники полицейской академии, передает Би-би-си. Сообщается, что на пути следования автоколонны сработали два взрывных устройства. Предположительно как минимум одно из них привел в действие смертник.
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Ответственность за нападение взяли на себя талибы.
Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.
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