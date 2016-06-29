Власти непризнанного Приднестровья установили наказание за отрицание заслуг России

22:01, 29 июня 2016
Мир
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В Приднестровской Молдавской Республике ввели уголовное наказание за отрицание или положительной роли миротворческой миссии России.

За негативный отзыв о российских миротворцах в ПМР можно будет отправиться в тюрьму / Фото twitter.com/LupineTravel

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс одобрены президентом непризнанной республики Евгением Шевчуком, передает Lenta.ru.

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Ранее в июне они были приняты парламентом. Спикер Вадим Красносельский обратил внимание на участившиеся в последнее время попытки умалить важность миротворческой миссии России.

"Теперь за публичные высказывания на этот счет предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные должностным лицом либо группой лиц, будут караться тюремным заключением до семи лет", - говорится в сообщении.

По данным властей Молдовы, в Приднестровье дислоцированы 1500 российских военнослужащих.

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