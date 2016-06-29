В правительстве Британии назначили главу нового департамента по будущим отношениям с ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Руководителем нового департамента назначен Оливер Роббинс.

В частности, отмечается, что Роббинс будет ответственным за поддержку правительства в осуществлении анализа вариантов будущих отношений Британии с Европой за пределами Европейского Союза и остального мира в работе более полномочного секретариата по европейским и международным делам.

Как заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон, к работе нового департамента будут привлечены лучшие и талантливые представители государственной службы.

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"Следующий премьер-министр и его правительство должны иметь всю информацию, в которой они будут нуждаться, чтобы с ее помощью точно определить правильный подход и последствия для ведения переговоров относительно выхода из ЕС", - подчеркнул Кэмерон.

Глава британского правительства отметил, что новый департамент по делам ЕС объективно проанализирует все варианты и возможности и определит потери и выгоды, чтобы в итоге получить возможность для принятия правильного решения.

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия не будет вести переговоры с Британией до официального сообщения британских властей о намерении покинуть Европейский Союз.

23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

В Лиссабонском договоре (основной правовой базе нынешнего Евросоюза) есть статья 50, которая определяет условия выхода страны из Евросоюза. В соответствии с ней переговоры об этих условиях должны занимать по меньшей мере 2 года. И могут быть продлены по консенсусу сторон.