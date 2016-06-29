В аэропорту Стамбула нашли гранаты
17:41, 29 июня 2016Мир
1436 0
На месте теракта в международном аэропорту Стамбула следователи нашли две неразорвавшиеся гранаты.
REUTERS
Об этом сообщает Dogan.
Одну из них нашли в сумке смертника.
Читайте такжеНападение на ворота в Турцию - Der Spiegel
Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев. Ответственность за нападение взяла на себя "Исламское государство".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter