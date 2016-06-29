В аэропорту Стамбула нашли гранаты

Об этом сообщает Dogan.

Одну из них нашли в сумке смертника.

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Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев. Ответственность за нападение взяла на себя "Исламское государство".