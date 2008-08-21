Продолжаются дипломатические баталии вокруг конфликта в Грузии

Россия пытается укорениться на принадлежащих Грузии территориях. Об этом завуалированно идет речь в проекте резолюции об урегулировании конфликта, которую Москва внесла в Совет Безопасности ООН. Перед этим Россия наложила вето на французский проект документа. Западные дипломаты с российской версией не соглашаются.

Европарламент готов заморозить или даже прекратить партнерские отношения с Россией, если Москва до завтра не выведет свои войска с грузинской территории, как обещала. Об этом заявил глава комиссии по международным делам Европарламента на срочном совещании министров 26-ти стран-членов ЕС.

Тем временем в ООН обсуждают новый проект резолюции об урегулировании конфликта в Грузии, представленный Россией. Накануне Москва наложила вето на проект, разработанный Францией. Россияне утверждают, что их документ более объективно излагает шесть пунктов плана Саркози.

Виталий Чуркин, представитель России в ООН: "В первом параграфе этой резолюции слово в слово, запятая к запятой повторяются шесть принципов, согласованных президентом Медведевым и президентом Саркози, и позднее поддержанных грузинской, абхазской и югоосетинской сторонами".

Однако и в Грузии, и в европейских столицах недовольны тем, что в предложенном Москвой документе не упоминается о территориальной целостности Грузии, а наоборот, заложен план отделения от нее Южной Осетии и Абхазии. С просьбой о признании их независимости к Москве обратилось руководство обеих мятежных республик, и в понедельник этот вопрос рассмотрят на внеочередном заседании верхней палаты российского парламента. Соединенные Штаты уже однозначно заявили, что отклонят российский проект резолюции.

Алехандро Волфф, заместитель представителя США в ООН: "Этот проект резолюции предназначен для укоренения российской интерпретации, с которой мы не согласны".

Грузинский президент обещает “всенародное пассивное сопротивление и мирные акции протеста”, если Россия не выведет свои войска с территории оккупированной страны. По словам Михаила Саакашвили, Россия лишь имитирует сокращение присутствия своих войск в зоне осетинско-грузинского конфликта, а в действительности проводят передислокацию и занимают новые стратегические пространства Грузии. И происходит это и из-за пассивности Запада, который плохо противодействует российской агрессии, считает грузинский лидер.

ICTV