Власти Испании сообщили о 153 погибших в аэропорту Мадрида

Испанские власти сообщили о 153 погибших в результате катастрофы в аэропорту Мадрида, передает AFP. Ранее в разных источниках сообщалось, что жертвами инцидента стали 150 человек, в то время как официальные власти Испании подтверждали информацию лишь о 45 погибших.

Кроме того, как уточнила министр транспорта Испании Магдалена Алварес (Magdalena Alvarez) на борту самолета находились 172 человека, в том числе 10 членов экипажа. Испанские СМИ, в свою очередь, сообщали, что на борту лайнера находилось 178 человек, из которых лишь 27 спасателям удалось спасти.

Напомним, самолет McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Spanair готовился вылететь из мадридского аэропорта "Барахас" в столицу острова Гран-Канария Лас-Пальмас. Во время разгона левый двигатель самолета загорелся, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей.

Лента.ру