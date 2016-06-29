Декриминализация по-российски: в РФ решили заменить штрафом уголовное преследование за побои и мелкое хищение

Об этом сообщает РИА "Новости"

Документ устанавливает, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой и средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если возместило ущерб или иначе загладило причиненный вред. В случае неуплаты штрафа в установленный срок он заменяется на уголовную ответственность.

Читайте такжеУ стен Госдумы российские оппозиционеры устроили пикеты против гвардии Путина (фото)

Закон предусматривает, что уголовная ответственность за побои наступает только, если они совершены в отношении близких лиц, из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-то социальной группы.

Также документ декриминализирует невыплату алиментов. Уголовная ответственность за неуплату алиментов будет применять только к тем, кто совершил это деяние неоднократно.