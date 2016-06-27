В Кремле раскрыли суть послания Эрдогана Путину с якобы извинениями за сбитый Су-24

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в послании Эрдогана в адрес Путина.

В частности, турецкий лидер выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолёта.

В послании, в частности, отмечается, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнёром, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения.

«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации», - приводится цитата Эрдогана.

Далее говорится, что, «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами».

«Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе», - говорится в послании.

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В документе также отмечается, что в отношении гражданина Турции, имя которого ассоциируется со смертью российского пилота, начато и ведётся судебное расследование.

Эрдоган выражает своё глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчёркивает готовность делать всё возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупреждали на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".