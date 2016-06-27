Польское посольство в Великобритании обеспокоено проявлениями ксенофобии в стране после референдума

Полиция сообщила об оскорбительных листовках, которые получили поляки в Хантингдоне в центральной Англии, а также о граффити, которые были нарисованы на польском культурном центре в центральной части Лондона в воскресенье, спустя три дня после референдума о Brexit, передает Reuters.

Оба инцидента рассматриваются как преступления на почве расовой ненависти, сообщает полиция.

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"Мы шокированы и глубоко обеспокоены в связи с недавними ксенофобскими оскорблениями, направленными против польской общины и других жителей Великобритании из числа мигрантов", - говорится в заявлении польского посольства.

"В то же время, мы хотели бы поблагодарить за все выражения поддержки и солидарности в сторону польской общины, выраженной британской общественностью", - отметили в посольстве.

В полиции сообщили о жалобах членов местной польской общины после того, как оскорбительные листовки были оставлены на их автомобили и доставлены в их дома в воскресенье.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Guardian, на входе в польский культурный центр на западе Лондона появилось расистское граффити. При этом представители ассоциации и полиция отказываются раскрывать содержание сообщения, которое уже стерто.

Кроме того, после объявления итогов референдума в почтовые ящики жителей Хантингдона графства Кембриджшир были брошены послания расистского характера. Листовки антипольского содержания были найдены и возле одной из школ.