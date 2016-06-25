Главы МИД стран-основательниц Евросоюза собрались в Берлине на встречу по Brexit (фоторепортаж)

"Европейский Союз должен отреагировать на результаты референдума в Великобритании без "истерики и шока", - заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед началом встречи министров иностранных дел государств-основателей Европейского Союза, которая проходит в субботу, 25 июня, на вилле "Борзиг" в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

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Согласно сообщению, цель встречи министров иностранных дел Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции - обсуждение итогов референдума в Великобритании, на котором большинство подданных Соединенного Королевства проголосовали за выход из состава Евросоюза.

Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом отмечая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.