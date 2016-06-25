Из-за стрельбы в Марселе погибло 2 человека, тяжело ранена 14-летняя девушка

Во время стрельбы были убиты двое мужчин и тяжело ранена девушка-подросток, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro

Отмечается, что мужчин нашли мертвыми внутри автомобиля, который стоял на стоянке.

14-летняя девушка была найдена неподалеку.

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О причинах стрельбы не сообщается. Полиция ищет нападавших.

Издание отмечает, что с начала года в Марселе застрелили шесть человек. В большинстве случаев речь шла о сведении счетов.

Последний такой случай произошел 15 июня, когда неизвестные на севере Марселя застрелили 23-летнего мужчину.