Из-за стрельбы в Марселе погибло 2 человека, тяжело ранена 14-летняя девушка
11:09, 25 июня 2016Мир
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В ночь на субботу неизвестные открыли стрельбу из автоматов Калашникова на севере Марселя во Франции.
REUTERS
Во время стрельбы были убиты двое мужчин и тяжело ранена девушка-подросток, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro
Отмечается, что мужчин нашли мертвыми внутри автомобиля, который стоял на стоянке.
14-летняя девушка была найдена неподалеку.
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О причинах стрельбы не сообщается. Полиция ищет нападавших.
Издание отмечает, что с начала года в Марселе застрелили шесть человек. В большинстве случаев речь шла о сведении счетов.
Последний такой случай произошел 15 июня, когда неизвестные на севере Марселя застрелили 23-летнего мужчину.
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